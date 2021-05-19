Клиенты Сбера могут получить деньги раньше зарплаты

Экономика 19.05.2021 13:13 Новости компаний
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19.05.2021 13:13 Новости компаний
Клиенты, получающие зарплату на карту СберБанка, теперь могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Получить до зарплаты можно от 1000 до 30 000 рублей. Если клиент берёт, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей.
Сервис «Деньги до зарплаты»пополнил набор привилегий для клиентов, получающих зарплату на карту СберБанка. Он расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения СберБанк Онлайн. Сервис также доступен в разделе кредитования на главном экране.
Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Мы повышаем удобство зарплатного обслуживания в Сбербанке. Новый специализированный сервис позволяет практически моментально получать доступ к «деньгам до зарплаты». При этом нашим клиентам не нужно беспокоиться об условиях такого сервиса, они выгодны и прозрачны».
Сервис доступен для зарплатных клиентов – это заемщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, платежеспособность подтверждена и предсказуема. Короткий срок и низкая стоимость нового продукта позволят заемщикам лучше управлять своими финансовыми потоками и сформировать более низкую долговую нагрузку в долгосрочном периоде.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com
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