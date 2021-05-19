Следователи выясняют причины смерти пассажира теплохода «Александр Невский» в Волгограде

Расследования 19.05.2021 12:52
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19.05.2021 12:52
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту скоропостижной смерти пассажира теплохода организована доследственная проверка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, трагедия произошла накануне 18 мая примерно в 8 часов 45 минут. В каюте теплохода «Александр Невский» на глазах своей жены умер 58-летний мужчина. Выясняются причины случившегося. Теплоход «Александр Невский» отправился накануне из речпорта Волгограда в круиз по нескольким городам России, включая Саратов, Самару и Казань.
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