



Жители аварийного дома №25 по пр. Столетова в Красноармейском районе Волгограда не хотят раньше обещанного срока переселения, который назначен на 2023 год, остаться без жилья. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, еще в середине апреля коммунальщики провели обрезку старых деревьев во дворе. Однако до сих пор здесь лежат горы сухих веток, которые по каким-то причинам до сих пор не вывезли. «Ветки одного дерева рабочие сложили прямо под ним – не дай бог, кто бросит в эту сушь спичку, оно моментально сгорит. Мы боимся, что нашему старому дому тоже много не надо – достаточно одной искры», - переживают жильцы. По словам горожан, они неоднократно обращались в УК «Алые паруса» с просьбой очистить двор от опасных залежей сухих веток, однако они и по сей день там. При этом коммунальщики почему-то, обрезав мелкие ветки, не устранили главную опасность - вот-вот грозящую отвалиться огромную ветку дерева, которая нависает как раз рядом с футбольной площадкой, где гоняют мяч дети.





Между тем, напомним, 18 мая на территории региона в связи с участившимися пожарами и установившейся сухой погодой постановлением губернатора введен особый противопожарный режим. Но, вероятно, в УК «Алые паруса», до которой так и не удалось дозвониться корреспонденту ИА «Высота 102», ничего об этом не знают. Редакция ИА «Высота 102» готова опубликовать фотоотчет УК «Алые паруса» о проделанной работе по вывозу сухостоя с территории двора.







