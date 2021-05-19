Клиенты ВТБ оформляют в цифровом формате 60% справок

Экономика 19.05.2021 11:42 Новости компаний
0
19.05.2021 11:42 Новости компаний
С начала года клиенты ВТБ получили 2,5 млн справок, 60% из которых оформлены в цифровом виде. За год этот показатель вырос на 10 п.п.
Как сообщила иА «Высота 102» пресс-служба банка, самой востребованной оказалась справка для госслужащих, которая нужна для подачи декларации о доходах. ВТБ выдал более миллиона таких справок, большую часть (64%) — через ВТБ Онлайн. Эти данные опережают показатели 2020 года: тогда госслужащим было выдано 850 тысяч справок, на долю цифровых пришлось порядка 49%. Всего клиенты ВТБ могут получить 11 типов цифровых документов в ВТБ Онлайн — для деклараций, по картам и счетам, по кредитным и инвестиционным продуктам.
«Все больше наших клиентов отдают предпочтение цифровым документам: за первые 4 месяца этого года они заказали более 2,5 млн справок, из которых более половины — в электронном виде. Популярностью у клиентов пользуется не только справка для госслужащих, но и справка об уплаченных процентах по ипотеке для налогового вычета, которую мы внедрили в ВТБ Онлайн в июле 2020-го года. С начала года банк выдал 450 тысяч таких справок, более половины из них (57%) заказали именно в ВТБ Онлайн», — сказал Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.
Для заказа справки в приложении ВТБ Онлайн нужно перейти в разделе «Услуги» в подраздел «Заказ справок» и выбрать из списка нужный документ. Также справку можно заказать из любого продукта: клиенту необходимо выбрать меню «Информация». Далее потребуется ввести e-mail, на который в течение минуты поступит справка. Такой документ можно заказать и в интернет-банке, для этого нужно в верхнем меню выбрать раздел «Справки».
Реклама
Клиенты Сбера могут получить деньги раньше зарплаты19.05.2021 13:13
Экономика 19.05.2021 13:13
Битва комплектаций. Выбираем оптимальное оснащение GEELY COOLRAY19.05.2021 12:52
Экономика 19.05.2021 12:52
Банк «Открытие» на 30% снизил стоимость экспресс-гарантий для предпринимателей19.05.2021 10:53
Экономика 19.05.2021 10:53
«Волгоградэнергосбыт»: популярность онлайн-оплаты за электроэнергию выросла в 2 раза19.05.2021 10:07
Экономика 19.05.2021 10:07
Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости19.05.2021 09:18
Экономика 19.05.2021 09:18
Банк «Открытие» стал лауреатом главной профессиональной премии в сфере Private Banking в России18.05.2021 17:34
Экономика 18.05.2021 17:34
Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий18.05.2021 15:54
Экономика 18.05.2021 15:54
ВТБ в Волгограде нарастил выдачу автокредитов в 1,5 раза18.05.2021 15:20
Экономика 18.05.2021 15:20
Больше 3,5 млн россиян расплачиваются за покупки в Интернете через SberPay18.05.2021 15:16
Экономика 18.05.2021 15:16
Жители Волгоградской области набрали кредитов на два годовых бюджета региона18.05.2021 14:54
Экономика 18.05.2021 14:54
Кто получит приз?: Сады Придонья определят самый «цветущий» снимок18.05.2021 13:31
Экономика 18.05.2021 13:31
Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Волгограде18.05.2021 11:58
Экономика 18.05.2021 11:58
ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса18.05.2021 11:17
Экономика 18.05.2021 11:17
Поволжский банк СберБанка увеличил объем вкладов онлайн в I квартале 2021 года18.05.2021 10:34
Экономика 18.05.2021 10:34
Банк «Открытие» и eBay проведут бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»17.05.2021 15:25
Экономика 17.05.2021 15:25
Реклама