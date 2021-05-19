Экономика

Банк «Открытие» на 30% снизил стоимость экспресс-гарантий для предпринимателей

Экономика 19.05.2021 10:53 Новости компаний
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19.05.2021 10:53 Новости компаний


Клиенты банка из сегмента малого и среднего бизнеса могут оформить онлайн любую банковскую гарантию по сниженным тарифам до 30 июня 2021 года.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в рамках акции на 30% снижены комиссии по экспресс-гарантиям: тендерным, на исполнение контракта, на возврат аванса и на исполнение гарантийных обязательств.
Остальные условия оставлены без изменений. Клиенты «Открытия» могут получить гарантии на сумму до 200 млн рублей по всем видам продукта, кроме гарантий на возврат аванса, максимальная сумма которых составляет 100 млн рублей.
Банковские гарантии без залога и поручительств предоставляются предпринимателям для работы в рамках госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.
Экспресс-гарантии оформляются дистанционно, для этого необходим минимальный пакет документов. Решение о предоставлении таких гарантий банк выносит в течение одного дня.

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