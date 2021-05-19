В столовой санатория «Волгоград» нашли кишечную палочку

Общество 19.05.2021 09:31
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19.05.2021 09:31
Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в отобранных смывах в столовой санатория «Волгоград» после проверки Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, это свидетельствовало о некачественно проводимой уборке и дезинфекции в помещении. Несоблюдение санитарно-профилактического режима представляет опасность для окружающих в период угрозы распространения коронавируса, отметили в управлении. Постановлением Кировского районного суда должностное лицо санаторно-курортного комплекса ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Волгоград» привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в 50 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
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