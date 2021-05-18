



Открытие Private Banking, специализированное подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, стало лауреатом FRANK Private Banking Award 2021. Эта профессиональная премия компании FRANK RG вручается по итогам ежегодных исследований российского рынка private banking для клиентов с состоянием от 1 миллиона долларов.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, Открытие Private Banking победил в двух номинациях – «Лучшие мероприятия для клиентов private banking», а также «Лучшие небанковские и юридические консультации в России».

При определении победителей FRANK RG учитывала результаты исследования рынка private banking по таким параметрам, как уровень предоставляемых клиентам консультаций по налоговым и юридическим вопросам, консультаций по недвижимости и другим направлениям Lifestyle.

Виктория Денисова, глава Открытие Private Banking:

«Мы рады получить самую престижную профессиональную российскую премию в сфере private banking сразу в двух номинациях. Считаем эту награду признанием качественной работы нашей команды и наших партнеров. В рамках клуба Art of Life для клиентов прайвета мы не прекращали проводить встречи с интересными людьми, а также полезные финансовые мероприятия для клиентов даже в разгар пандемии, переместившись в онлайн. В этом году, к счастью, сумели возобновить наше клубное общение в очном формате. А профессиональные небанковские и юридические консультации экспертов помогают состоятельным клиентам банка «Открытие» успешно решать не только финансовые, но и повседневные задачи».

Церемония награждения победителей FRANK Private Banking Award 2021 состоялась 18 мая.







