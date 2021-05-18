ВТБ в Волгограде нарастил выдачу автокредитов в 1,5 раза

Экономика 18.05.2021 15:20 Новости компаний
0
18.05.2021 15:20 Новости компаний
По итогам первых четырех месяцев года ВТБ в Волгоградской области увеличил объем выдачи автокредитов на 47%. Всего за отчетный период банк предоставил жителям региона более 500 займов на 390 млн рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 млрд рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков автобизнеса ВТБ, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.
Общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% - почти до 33 млрд рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов. В апреле ВТБ нарастил продажи более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заключив 8,8 тыс. сделок на 9 млрд рублей. По сравнению с мартом этого года банк показал рост на 7% по объему и 13% по числу кредитов.
«Апрель прошлого года стал периодом неожиданного и полного локдауна для рынка автокредитования. В связи с пандемийными ограничениями выдачи автокредитов практически остановились вместе с продажей транспортных средств. Основным фактором постепенного и уверенного оживления рынка в прошлом году и в начале этого стала госпрограмма, которая поддержала клиентов и автопроизводителей. В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет ожидаемой пролонгации госпрограммы», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
По словам Владимира Высоцкого, на показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей. «Однако подобное развитие ситуации может дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом, которые в России втрое больше, чем рынок новых автомобилей», - подчеркнул он.
На сегодняшний день наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Самый большой объем выданных автокредитов в январе - апреле отмечается в Москве и Московской области (10,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (3,7 млрд рублей), Краснодарском крае (1,3 млрд рублей), Республике Татарстан (1,2 млрд рублей), и Республике Башкортостан (0,9 млрд рублей).
Реклама
Банк «Открытие» стал лауреатом главной профессиональной премии в сфере Private Banking в России18.05.2021 17:34
Экономика 18.05.2021 17:34
Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий18.05.2021 15:54
Экономика 18.05.2021 15:54
Больше 3,5 млн россиян расплачиваются за покупки в Интернете через SberPay18.05.2021 15:16
Экономика 18.05.2021 15:16
Жители Волгоградской области набрали кредитов на два годовых бюджета региона18.05.2021 14:54
Экономика 18.05.2021 14:54
Кто получит приз?: Сады Придонья определят самый «цветущий» снимок18.05.2021 13:31
Экономика 18.05.2021 13:31
Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Волгограде18.05.2021 11:58
Экономика 18.05.2021 11:58
ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса18.05.2021 11:17
Экономика 18.05.2021 11:17
Поволжский банк СберБанка увеличил объем вкладов онлайн в I квартале 2021 года18.05.2021 10:34
Экономика 18.05.2021 10:34
Банк «Открытие» и eBay проведут бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»17.05.2021 15:25
Экономика 17.05.2021 15:25
Volkswagen Polo Football Edition: премьера новой комплектации17.05.2021 12:29
Экономика 17.05.2021 12:29
Новый Volkswagen Tiguan. Откровенные отзывы владельцев17.05.2021 12:03
Экономика 17.05.2021 12:03
ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ17.05.2021 11:11
Экономика 17.05.2021 11:11
Четверть волгоградцев боится потерять работу17.05.2021 10:09
Экономика 17.05.2021 10:09
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%14.05.2021 17:28
Экономика 14.05.2021 17:28
Спрос на ипотеку ВТБ в Волгограде вырос на 80%14.05.2021 16:54
Экономика 14.05.2021 16:54
Реклама