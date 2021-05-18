Экономика

ВТБ в Волгограде нарастил выдачу автокредитов в 1,5 раза

Экономика 18.05.2021 15:20 Новости компаний
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18.05.2021 15:20 Новости компаний


По итогам первых четырех месяцев года ВТБ в Волгоградской области увеличил объем выдачи автокредитов на 47%. Всего за отчетный период банк предоставил жителям региона более 500 займов на 390 млн рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 млрд рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков автобизнеса ВТБ, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.
Общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% - почти до 33 млрд рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов. В апреле ВТБ нарастил продажи более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заключив 8,8 тыс. сделок на 9 млрд рублей. По сравнению с мартом этого года банк показал рост на 7% по объему и 13% по числу кредитов.
«Апрель прошлого года стал периодом неожиданного и полного локдауна для рынка автокредитования. В связи с пандемийными ограничениями выдачи автокредитов практически остановились вместе с продажей транспортных средств. Основным фактором постепенного и уверенного оживления рынка в прошлом году и в начале этого стала госпрограмма, которая поддержала клиентов и автопроизводителей. В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет ожидаемой пролонгации госпрограммы», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
По словам Владимира Высоцкого, на показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей. «Однако подобное развитие ситуации может дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом, которые в России втрое больше, чем рынок новых автомобилей», - подчеркнул он.
На сегодняшний день наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Самый большой объем выданных автокредитов в январе - апреле отмечается в Москве и Московской области (10,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (3,7 млрд рублей), Краснодарском крае (1,3 млрд рублей), Республике Татарстан (1,2 млрд рублей), и Республике Башкортостан (0,9 млрд рублей).

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