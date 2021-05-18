













От сильного удара грузовой автомобиль перевернулся, кирпич рассыпался по проезжей части. Сильно досталось легковушке - ее передняя часть разбилась всмятку. Пострадавшего таксиста госпитализировали в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение на участке временно затруднено.

Видео: Наталья Дудина

Житель Волгограда пострадал в крупном ДТП с перевернувшимся грузовиком на трассе возле поселка Третий Решающий в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель автомобиля «Datsun» (такси) напротив поворота на Лебяжью Поляну выехал на встречку. После чего совершил лобовое столкновение с манипулятором на базе машины МАЗ, который перевозил тротуарный кирпич.