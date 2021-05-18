В Волжском бойфренд из интернета поджег машину своей бывшей

Расследования 18.05.2021 11:24
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18.05.2021 11:24
В Волжском задержан ранее судимый 41-летний мужчина по подозрению в поджоге. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 14 мая 2021 года в дежурную часть полиции обратилась 43-летняя жительница с заявлением о поджоге своей машины «Шевроле Лачетти», припаркованной возле её домовладения. Ущерб составил свыше 320 тысяч рублей.
Стражами порядка был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 41-летний бывший сожитель заявительницы.
Стражи порядка выяснили, что некоторое время назад волжане познакомились в интернете и стали вместе жить. Однако вскоре мужчина стал злоупотреблять спиртными напитками, и женщина предложила ему покинуть её дом. Бывший сожитель ушел, но затаил обиду. В один из вечеров он тайком пробрался во двор потерпевшей и, налив принесенный с собой бензин под капот её автомашины, поджег ее, после чего скрылся.
В отношении него следователи отдела полиции № 2 Управления МВД России по Волжскому возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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