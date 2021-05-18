Общество 18.05.2021 11:21 Новости компаний
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18.05.2021 11:21 Новости компаний
Почти 3 тысячи школьников из 15 образовательных учреждений Ворошиловского, Дзержинского, Красноармейского, Тракторозаводского районов Волгограда приняли участие в исследовании.
Социологические изыскания проводились в школах, лицеях и гимназиях среди учеников трех возрастных групп: 1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 класс, а также среди трех категорий учащихся: получающих бесплатное льготное горячее питание, получающих завтраки и обеды за родительскую плату и не получающих горячее питание в школе (берут еду из дома, покупают в буфете и т.д.).
Информацию специалисты собирали с помощью анкетирования, а также личного интервью с учениками 5-11 классов.
Как сообщил ИА «Высота 102» один из организаторов питания в Волгограде - компания «Виво маркет», исследование показало, что самым существенным фактором, влияющим на то, будет ли ребенок есть полноценные завтраки или обеды в школе, является мнение родителей. Но, начиная с подросткового возраста, «возраста бунта», дети высказывают желание выбирать.
«Да, подростку предоставляют завтраки и/или обеды, но он ест блюда очень выборочно, либо, хотя и редко, пьет только предлагаемый напиток. В этом возрасте ключевой является возможность выбирать и отказываться от блюд, которые школьникам не нравятся. Ученик все чаще предпочитает выбирать время и блюда, которыми он будет питаться, что меняет его пищевые практики», – отмечено в исследовании.
Больше всего школьникам в любой ситуации (и в школе и дома) нравятся блюда из курицы (это отметили 61,4% от всех учащихся), гарнир из картофеля (54,4%), гарниры (рис, гречка, крупа, макароны) (50,3%), свежие или соленые овощи (48,9%). Хотя среди наиболее любимых блюд школьники отмечали также первые блюда (42,6% респондентов предпочитают их вне школьной столовой). Однако первые блюда, приготовленные в школе, нравятся только 26,3% учащихся. Причина – ребята хотят «такой же вкус, как дома».
Именно вкусовые пристрастия, сформированные в семье, являются ключевыми. Именно они определяют съест ли ребенок предложенную порцию целиком или нет.
Независимо от возраста самыми нелюбимыми у детей являются блюда из рыбы (это отметили 47,7% от всех опрошенных), отварные овощи (38,9%), молочная каша (30,9%) и мясная запеканка (30,1%). Причем они не нравятся ни в школе, ни дома.
А вот значение фаст-фуда в пищевых практиках школьников несколько преувеличено. Да, детям фаст-фуд интересен, но предпочитают его не более 20% от общей массы школьников. А с собой в школу его не берет практически никто.
В идеальное меню на завтрак, по мнению детей, должны входить чай, хлебо-булочные изделия, фрукты, блюда из яиц, каши. А на обед - первые блюда (в основном борщ), блюда из картофеля (самое любимое картофельное пюре), с котлетой, тефтелей или курицей, а также соки или морсы.
Исследование проводилось специализированной организацией ООО АМК «Вьюпоинт» по заказу Ассоциации «Профессионалы социального питания».
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