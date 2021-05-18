В Волгоградской области за сутки в ДТП пострадали пятеро человек





За минувшие сутки в Волгоградской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек, в том числе - три пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, одно ДТП случилось в Дзержинском районе около 13:30. 23-летний водитель на автомобиле «Chevrolet Lacetti» следовал по ул. им. Константина Симоновав, когда наехал на 72-летнюю женщину. Еще один пешеход попал под колеса автомобиля в Волжском. Пенсионерка 78-и лет шла по парковочной площадке на ул. Пушкина, 12. В этот момент «Hyundai Solaris» под управлением 51-летней женщины сбил волжанку.

Еще три человека пострадали в ДТП В Ворошиловском районе. 56-летний водитель автомобиля «Citroen Jumper» двигался по ул. Базисная, однако не выдержал безопасное расстояние и уперся в заднюю часть «Hyundai» под управлением 41-летнего водителя. По цепочке иномарка ударила впереди стоящий «ВАЗ-21213». В результате происшествия травмы получили 61-летний, 72-летний и 42-летний пассажиры «Citroen Jumper».



