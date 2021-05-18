Ранее судимые подростки ограбили жителя Волгоградской области

Происшествия 18.05.2021 09:43
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18.05.2021 09:43
19-летнего волгоградца в компании ранее судимых подростков 15-и и 16-и лет задержали после грабежа в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне ночью в полицию обратился 27-летний житель Быковского района, который сообщил об ограблении - неизвестные похитили у него 25 тысяч рублей и мобильный телефон возле магазина на ул. 51-Гвардейская. Стражи порядка оперативно задержали троих нарушителей, среди них оказались двое подростков, которые уже были судимы за подобное преступление. Свою вину они признали. А телефон и деньги были возвращены потерпевшему.
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