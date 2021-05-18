В обезвоженном селе Волгоградской области вспыхнул пожар





В селе Киреево Ольховского района Волгоградской области накануне потушили пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне сообщение о возгорании сена во дворе одного дома на площади 20 квадратных метров поступило в 11-59. Пожарные расчеты противопожарной службы хутора Гурово ликвидировали горение в 12.20 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, пояснили в ГУ МЧС.

Напомним, в селе Киреево введен режим повышенной готовности из-за вышедшей из строя скважины. Жилые дома и социальные объекты остались без воды. В настоящее время в населенный пункт организовал подвоз воды. Ремонтные работы могут занять еще около двух недель.



