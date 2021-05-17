Пивной паб в Волгограде оштрафовали за нарушение режима работы





Штраф в размере 50 тысяч рублей наложен на паб "Харатц" в Волгограде за нарушение установленного в регионе времени работы увеселительных заведений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением Ворошиловского районного суда ООО "Поволжский Паб" (паб "Харатц") привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу).

Установлено, что паб осуществлял работу и обслуживание посетителей 26 марта текущего года после 23:00 в нарушении п.15.1.1 постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. №179.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



