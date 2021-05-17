Пивной паб в Волгограде оштрафовали за нарушение режима работы

Общество 17.05.2021 09:36
0
17.05.2021 09:36
Штраф в размере 50 тысяч рублей наложен на паб "Харатц" в Волгограде за нарушение установленного в регионе времени работы увеселительных заведений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением Ворошиловского районного суда ООО "Поволжский Паб" (паб "Харатц") привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу).
Установлено, что паб осуществлял работу и обслуживание посетителей 26 марта текущего года после 23:00 в нарушении п.15.1.1 постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. №179.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Реклама
Горячая весна 2021: особый противопожарный режим вводится в Волгоградской области17.05.2021 11:45
Общество 17.05.2021 11:45
Астраханский мост в Волгограде очистят от сталактитов и коррозии17.05.2021 10:59
Общество 17.05.2021 10:59
Коммунальщики закончили раскопки на месте провала в центре Волгограда17.05.2021 09:08
Общество 17.05.2021 09:08
Стали известны зарплаты волгоградских борцов с пандемией17.05.2021 08:11
Общество 17.05.2021 08:11
Жаркая буря надвигается на Волгоградскую область16.05.2021 19:19
Общество 16.05.2021 19:19
Жителями города Волгоградской области одолела буря эмоций на самой страшной улице16.05.2021 18:19
Общество 16.05.2021 18:19
Память жива: воспоминания ветерана Александра Ивановича Колотушкина16.05.2021 16:18
Общество 16.05.2021 16:18
Борьба с комарами и клещами начинается в Волгоградской области16.05.2021 12:09
Общество 16.05.2021 12:09
«Победа над невидимым врагом»: в Волгоград едет поезд Минобороны РФ16.05.2021 10:30
Общество 16.05.2021 10:30
Прилетевшую из Турции волгоградку оштрафовали на 15 тысяч рублей16.05.2021 09:35
Общество 16.05.2021 09:35
Память жива: воспоминания ветерана Захарова Владимира Ивановича15.05.2021 19:12
Общество 15.05.2021 19:12
В Волгоградской области снизилось число мест концентрации ДТП15.05.2021 16:05
Общество 15.05.2021 16:05
Память жива: воспоминания ветерана Чумаченко Валентины Ануфриевны15.05.2021 13:49
Общество 15.05.2021 13:49
Волгоградский ЦПКиО активно избавляется от залысин15.05.2021 11:03
Общество 15.05.2021 11:03
В Волгограде памятники истории и культуры окружила реклама14.05.2021 17:44
Общество 14.05.2021 17:44
Реклама