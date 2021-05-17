Коммунальщики закончили раскопки на месте провала в центре Волгограда

Общество 17.05.2021 09:08
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17.05.2021 09:08
Бригады ресурсоснабжающей организации завершили основной объем работ по восстановлению просадки асфальтового покрытия в центре Волгограда. Специалисты вычистили тепловой канал, восстановили кирпичную кладку камеры, смонтировали новые балки и железобетонные плиты перекрытия, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения».
В ближайшее время подрядной организации предстоит восстановить проезжую часть: произвести отсыпку и трамбовку песчаной подушки, сформировать щебеночное основание, а затем уложить асфальтобетонное полотно с устройством двух слоев покрытия. Сроки и качество работ контролируют профильные службы муниципалитета, заверили в компании.
Напомним, просадка на дороге рядом с домом №10 по ул. Мира произошла утром 13 мая. Причиной просадки грунта и разрушения асфальтового покрытия стал выход из строя несущих металлических балок, установленных более 40 лет назад. Инженерные сети работали исправно и не были повреждены во время инцидента. Для обеспечения безопасности горожан на период работы спецтехники приостановлено движение автомобильного транспорта на участке дороги по ул. Пушкина между ул. Володарского и ул. Ленина.
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