Жаркая буря надвигается на Волгоградскую область





Порывы ветра до 20 м/с при 35-градусной жаре прогнозируются в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, такая погода установится в регионе в ближайшие сутки.

Осадков не ожидается. По области столбик термометра ночью поднимется до +14...+19º; днем до +29...+34º. В Волгограде температура воздуха прогреется: ночью до +16...+18º, днем до +31...+33º.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жарко будет и в соседних с Волгоградской областью регионах. Так, например, в Калмыкии ожидаются пыльные бури. По югу и востоку Ростовской области - до + 32°, в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии - до + 36°.

Высокая пожароопасность (4 класс) сохранится в большинстве районов Калмыкии и Астраханской области, южных и отдельных северных районах Волгоградской области, юго-восточных и юго-западных районах Краснодарского края.



