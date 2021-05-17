Волгоградская область стала лидером среди регионов ЮФО по объему расходов консолидированного бюджета и бюджетов муниципальных образований на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров из числа бывших госслужащих. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, на эти цели в регионе в прошлом году было потрачено более 804 миллионов рублей.

В тройку лидеров входят Краснодарский край и Ростовская область. Непропорционально большие траты на поддержку этой категории населения зафиксированы в республике Адыгея, которая в 14 раз меньше Волгоградской области – 166 миллионов рублей.