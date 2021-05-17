Общество 17.05.2021 21:02
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17.05.2021 21:02
Волгоградская область стала лидером среди регионов ЮФО по объему расходов консолидированного бюджета и бюджетов муниципальных образований на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров из числа бывших госслужащих. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, на эти цели в регионе в прошлом году было потрачено более 804 миллионов рублей.
В тройку лидеров входят Краснодарский край и Ростовская область. Непропорционально большие траты на поддержку этой категории населения зафиксированы в республике Адыгея, которая в 14 раз меньше Волгоградской области – 166 миллионов рублей.
При этом на поддержку ветеранов труда в Волгоградской области в 2020 году было потрачено 1,9 млрд рублей. Расходы на социальную поддержку тружеников тыла в регионе составили 85,6 миллиона рублей. На социальную поддержку детей войны в Волгоградской области израсходовано около 30 миллионов рублей. Поддержка ветеранов войны в Волгоградской области обошлась бюджету в 29,1 миллиона рублей. Значительная разница в суммах объясняется численностью категорий населения, получающих государственную помощь. В исследовании Росстата отмечен низкий уровень трат на поддержку граждан предпенсионного возраста по всему ЮФО: небольшие суммы на эти цели выделялись в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.
Напомним, с 2015 года в Волгоградской области принят и действует Социальный кодекс. Социальная поддержка жителей региона основывается на критериях адресности и нуждаемости для обеспечения максимальной прозрачности системы оказания помощи.
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