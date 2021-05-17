Общество

Росстат подсчитал бюджетные траты на соцподдержку бывших чиновников в Волгоградской области

Общество 17.05.2021 21:02
0
17.05.2021 21:02


Волгоградская область стала лидером среди регионов ЮФО по объему расходов консолидированного бюджета и бюджетов муниципальных образований на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров из числа бывших госслужащих. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, на эти цели в регионе в прошлом году было потрачено более 804 миллионов рублей.
В тройку лидеров входят Краснодарский край и Ростовская область. Непропорционально большие траты на поддержку этой категории населения зафиксированы в республике Адыгея, которая в 14 раз меньше Волгоградской области – 166 миллионов рублей.
При этом на поддержку ветеранов труда в Волгоградской области в 2020 году было потрачено 1,9 млрд рублей. Расходы на социальную поддержку тружеников тыла в регионе составили 85,6 миллиона рублей. На социальную поддержку детей войны в Волгоградской области израсходовано около 30 миллионов рублей. Поддержка ветеранов войны в Волгоградской области обошлась бюджету в 29,1 миллиона рублей. Значительная разница в суммах объясняется численностью категорий населения, получающих государственную помощь. В исследовании Росстата отмечен низкий уровень трат на поддержку граждан предпенсионного возраста по всему ЮФО: небольшие суммы на эти цели выделялись в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.
Напомним, с 2015 года в Волгоградской области принят и действует Социальный кодекс. Социальная поддержка жителей региона основывается на критериях адресности и нуждаемости для обеспечения максимальной прозрачности системы оказания помощи.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
17.05.2021 14:01
Общество 17.05.2021 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2021 11:45
Общество 17.05.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2021 10:59
Общество 17.05.2021 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2021 09:36
Общество 17.05.2021 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2021 09:08
Общество 17.05.2021 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2021 08:11
Общество 17.05.2021 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2021 19:19
Общество 16.05.2021 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2021 18:19
Общество 16.05.2021 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2021 16:18
Общество 16.05.2021 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2021 12:09
Общество 16.05.2021 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2021 10:30
Общество 16.05.2021 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2021 09:35
Общество 16.05.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2021 19:12
Общество 15.05.2021 19:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2021 16:05
Общество 15.05.2021 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2021 13:49
Общество 15.05.2021 13:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:02
Росстат подсчитал бюджетные траты на соцподдержку бывших чиновников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:15
"Посмотреть убийце сына в глаза": мать 17-летнего студента-медика приехала из Азербайджана на суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:57
Заместитель природоохранного прокурора проведет личный прием в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:32
Интриги больше нет: экс-мэр Волгограда осталась не у дел перед праймериз «ЕР»Смотреть фотографии
17:25
Волгоградскую больницу возглавил военный врач с наградамиСмотреть фотографии
17:15
Жители поселка в Волго-Ахтубинской пойме возмутились вырубкой деревьев ради плотиныСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
Экс-замглавы района в Волгоградской области этапируют в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде создатель домашней нарколаборатории заработал суровый срокСмотреть фотографии
14:48
Удар и синхронный пируэт двух иномарок в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Под Волгоградом полуживого ребенка вытащили из прудаСмотреть фотографии
14:01
Коронавирус забрал жизни еще семерых пенсионеров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Volkswagen Polo Football Edition: премьера новой комплектацииСмотреть фотографии
12:29
Сбивший волгоградскую пенсионерку водитель раскошелится за ДТПСмотреть фотографии
12:03
Новый Volkswagen Tiguan. Откровенные отзывы владельцевСмотреть фотографии
12:00
Как VIP-персона: волгоградец установил спецсигналы на свою легковушку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Горячая весна 2021: особый противопожарный режим вводится в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Наказать виновных: волгоградские болельщики требуют от РФС разобраться с переносом матча конкурентов «Ротора»Смотреть фотографии
10:59
Астраханский мост в центре Волгограда страдает от коррозии и сталактитовСмотреть фотографии
10:36
Молодая девушка в Волгоградской области погибла в аварииСмотреть фотографии
10:09
Четверть волгоградцев боится потерять работуСмотреть фотографии
09:36
Пивной паб в Волгограде оштрафовали за нарушение режима работыСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцу на корпоративе разбили голову бутылкойСмотреть фотографии
09:08
Коммунальщики закончили раскопки на месте провала в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:11
Стали известны зарплаты волгоградских борцов с пандемиейСмотреть фотографии
19:42
В центре Волгограда «в хлам» разбились «Mercedes» и «Kia»: есть пострадавшийСмотреть фотографии
19:19
Жаркая буря надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
18:19
Жителями города Волгоградской области одолела буря эмоций на самой страшной улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:59
Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛСмотреть фотографии
16:21
На грани вылета: волгоградский "Ротор" после ничьей с "Рубином" может покинуть премьер-лигуСмотреть фотографии
16:18
Память жива: воспоминания ветерана Александра Ивановича КолотушкинаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 