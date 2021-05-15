Волгоградский ЦПКиО активно избавляется от залысин





Почти 80 деревьев за два дня высадили в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, который сильно облысел после проведенного ранее благоустройства. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, накануне в парковой зоне, примыкающей к стадиону «Волгоград Арена», было высажено 42 дерева, а сегодня еще 30. Все растения являются крупномерами. Их высота от 3,5 до 6 метров. В основном это лиственные породы деревьев, такие как клены и липы.

Как ранее сообщало информагентство, в апреле также активно проводились посадки деревьев. Кроме 190 крупномерных деревьев, которые администрация парка самостоятельно высаживает, здесь в прошлом месяце появились дополнительно 43 дерева - подарок социально ориентированных организаций.

В ЦПКиО устанавливают систему видеонаблюдения. На первом этапе в парке планируют подключить 30 видеокамер. Продолжаются работы по устройству системы полива и освещения. Недавно в парке установили 39 новых светильников высотой 4 метра.

Отметим, что в конце мая в волгоградском ЦПКиО пройдет молодежный фестиваль, участие в котором примут известные российские музыканты, певцы и тиктокеры.