Под Волгоградом дотла сгорела двухэтажная дача





Двухэтажный дачный дом полностью сгорел минувшей ночью в СНТ «Приморье» Городищенского района, пострадал один человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 34-летний мужчина выпрыгнул из окна второго этажа и сломал ногу. Он обратился за помощью в травмпункт.

По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании двухэтажного дома площадью 72 кв.м. и гаража размером 12 кв.м. в садовом товариществе на 25-ой улице поступило на пульт оперативного дежурного в 1:12. Пожарные расчеты справились с огнем за 30 минут. Погибших и пострадавших, по данным МЧС, на пожаре нет. По предварительной информации, возгорание началось из-за аварийного режима работы электропроводки.



