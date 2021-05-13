«Извините и потерпите»: в селе Волгоградской области режим ЧС может продлиться до трех недель





В администрации Ольховского района Волгоградской области предупредили жителей села Киреево о проблемах с ремонтом скважины, из-за которой этот населенный пункт остался без воды с 11 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, бригады МБУ «Ольховское МР» безуспешно пытались восстановить работоспособность скважины, которая обеспечивала ресурсом селян.

«Приборным методом установлено, что водозаборная скважина № 9429, имеющая глубину 140 м, фильтровой конструкции, пробуренной в 1978 году, не имеет статического уровня воды. То есть скважина, ввиду своего долголетнего срока эксплуатации, пришла в непригодность для дальнейшей эксплуатации и требует капитального ремонта», - объяснили здесь.

Администрацией Ольховского муниципального района на территории Киреевского сельского поселения с 13 мая введён режим ЧС, выделяются необходимые средства, определяется подрядная организация для проведения ремонтных работ на скважине. Ремонт займёт ориентировочно от 14 до 20 дней, заявили чиновники.

Сейчас в селе организован подвоз воды для населения и социальных учреждений хутора. Жителям обещают, что воду будут возить до полного восстановления водоснабжения. Чиновники попросили селян потерпеть и извинились за произошедшее.