«Извините и потерпите»: в селе Волгоградской области режим ЧС может продлиться до трех недель

Общество 13.05.2021 17:06
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13.05.2021 17:06
В администрации Ольховского района Волгоградской области предупредили жителей села Киреево о проблемах с ремонтом скважины, из-за которой этот населенный пункт остался без воды с 11 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, бригады МБУ «Ольховское МР» безуспешно пытались восстановить работоспособность скважины, которая обеспечивала ресурсом селян.
«Приборным методом установлено, что водозаборная скважина № 9429, имеющая глубину 140 м, фильтровой конструкции, пробуренной в 1978 году, не имеет статического уровня воды. То есть скважина, ввиду своего долголетнего срока эксплуатации, пришла в непригодность для дальнейшей эксплуатации и требует капитального ремонта», - объяснили здесь.
Администрацией Ольховского муниципального района на территории Киреевского сельского поселения с 13 мая введён режим ЧС, выделяются необходимые средства, определяется подрядная организация для проведения ремонтных работ на скважине. Ремонт займёт ориентировочно от 14 до 20 дней, заявили чиновники.
Сейчас в селе организован подвоз воды для населения и социальных учреждений хутора. Жителям обещают, что воду будут возить до полного восстановления водоснабжения. Чиновники попросили селян потерпеть и извинились за произошедшее.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о прекращении водоснабжения села из-за поломки скважины. Без воды остались 93 частных домовладения, в которых проживают 153 человека, в том числе 27 детей, и два социальных объекта – школа и детский сад.
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