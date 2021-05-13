



Химические ожоги лица получил автовладелец в Волгограде в очереди на автомойку в Кировском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне во второй половине дня в полицию обратился пострадавший 37-летний местный житель. Он сообщил правоохранителям, что на автомойке, расположенной на улице 64-й Армии, между ним и другим водителем произошел словесный конфликт из-за очереди заезда на сервис. В результате мужчина через открытое окно салона автомашины выстрелил ему в лицо из аэрозольного устройства, после чего скрылся. Пострадавшему, получившему химические ожоги, была оказана медицинская помощь.

Ориентировки на задержание скрывшейся автомашины были направлены нарядам и патрулям в Волгограде. Злоумышленника задержали в поселке Майский. Им оказался 35-летний ранее судимый за побои местный житель, у него изъято аэрозольное устройство "УДАР", которое внешне похоже на пистолет, но только без ствола.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области



