ВТБ в Волгограде нарастил выдачу кредитов в 3,5 раза

Экономика 13.05.2021 12:56 Новости компаний
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13.05.2021 12:56 Новости компаний
В апреле ВТБ в Волгоградской области выдал свыше 1,6 тысячи кредитов наличными на сумму 1,3 млрд рублей, что более чем в 3,5 раза превышает результат апреля прошлого года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
В целом по стране банку удалось достичь исторически рекордных значений – россиянам было предоставлено 150 тысяч займов на 122 млрд рублей.
Всего с января по апрель 2021 года жители региона оформили около 5,3 тысячи потребительских кредитов на 4,1 млрд рублей. Объем выдач на 30% выше показателя первых четырех месяцев прошлого года, а количество - в 1,7 раза.
В общем по России с начала текущего года клиентам ВТБ выдано уже около 500 тысяч кредитов наличными на более чем 420 млрд рублей, что на 75% больше значений за январь-апрель 2020 года. Портфель в данном сегменте превысил 1,6 трлн рублей, рост с начала года – на 9%.
«В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне. Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих банков. ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений, и мы ожидаем, что рост спроса на заемные средства продолжится, что позволит нам на четверть увеличить объем кредитования по итогам этого года. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что и дает возможность ВТБ расти быстрее рынка», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.
Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте.
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