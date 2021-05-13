Асфальт в центре Волгограда обвалился из-за проржавевших балок

Общество 13.05.2021 12:46
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13.05.2021 12:46
В компании «Концессии теплоснабжения» установили точную причину утреннего инцидента на улице Пушкина, где произошла просадка грунта и провал асфальта в образовавшуюся пустоту. По данным организации, не выдержали чрезмерно изношенные металлические балки тепловой камеры, сообщает ИА «Высота 102».
Балки, установленные в 1978 году, поддерживали перекрытия тепловой камеры и за 43 года изрядно подверглись коррозии. Сами коммуникации в тепловой камере работают исправно и при обвале песка в тепловой канал не были повреждены.
Сейчас бригады «Концессий» работают на месте ЧП: в первую очередь, они восстанавливают целостность камеры тепломагистрали, затем засыпят яму, заново уложат щебень и асфальт. Ликвидацию провала контролируют городские власти.
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