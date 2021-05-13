Общество 13.05.2021 12:38
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13.05.2021 12:38
В Волгоградской области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 237 тысяч жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, основная часть из них – лица старше 60 лет. Завершили курс вакцинации почти 172 тысячи человек. Напомним, профилактическая иммунизация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стартовала в Волгоградской области в январе 2021 года: организованы 62 стационарных прививочных пункта в государственных медицинских организациях, также работают медицинские выездные прививочные бригады в торговых центрах и на предприятиях. Все медицинские прививочные пункты оснащены специальным набором оборудования, медперсонал прошел специальную подготовку.
На территорию Волгоградской области вакцина поступает по графику, утвержденному Министерством здравоохранения РФ. В наличии вакцины ГамКовидВак (торговое название «Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Обе вакцины применяются только для взрослого населения старше 18 лет и вводятся двукратно с интервалом 21 день для формирования этапности иммунитета. Антитела после проведенной иммунизации можно обнаружить только специфическим тестом, пояснили в ведомстве.
Поствакцинальных осложнений на введение вакцин не зафиксировано, заверили в управлении Роспотребнадзора. При этом на введение препарата возможно возникновение индивидуальных реакций организма, описанных в инструкции: озноб, рост температуры тела, миалгия, артралгия, общая слабость; астения, головные боли, недомогание; боли в месте инъекции, отечность и повышение температуры в месте укола.
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