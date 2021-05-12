Расследования

Главу сельского поселения в Волгоградской области за взятку отправили в колонию строгого режима

Расследования 12.05.2021 15:28
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12.05.2021 15:28


Фроловский городской суд Волгоградской области огласил приговор в отношении бывшего главы сельского поселения, обвиняемого в получении взятки. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, летом 2019 года 61-летний Сергей Сапожников, являясь главой Малодельского сельского поселения, предложил директору коммерческой фирмы  помощь в успешном прохождении  торгов по восстановлению автомобильной дороги «Подъезд к станице Малодельская» за счёт средств федерального бюджета. За это он пообещал беспроблемное подписание акта выполненных работ со стороны администрации  сельского поселения и ускорить их оплату. За совершение незаконных действий Сапожников получил от коммерсанта взятку в размере 300 тыс. рублей.
Подсудимый вину в получении денег  признал. Сергей Сапожников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет  с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом 300 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, подчеркнули в суде.

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