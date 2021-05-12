Телеком 12.05.2021 15:44
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12.05.2021 15:44
МТС запустила в Волгоградской области первый мобильный гид, с помощью которого гости региона смогут узнать о наиболее интересных местах и маршрутах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, ссылка на гид будет приходить в приветственном SMS-сообщении. Сервис создан при поддержке Комитета по развитию туризма Волгоградской области для популяризации и развития туристических направлений.
Абоненты МТС, пребывающие в Волгоградскую область, получат ссылку и смогут перейти на страницу, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации местных жителей. Гости региона узнают, что интересного есть в Волгограде кроме Мамаева кургана, где производится самое северное вино юга России, что заставило танцевать мост через Волгу и почему памятник Ленину попал в Книгу рекордов Гиннесса. SMS-гид МТС также доступен по прямой ссылке https://www.mts.ru/volgograd, воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.
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