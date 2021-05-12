Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного салона "Клеопатра" в Волгограде (ВИДЕО)















Подозреваемые в дерзком ограблении ювелирного салона "Клеопатра" в Волгограде задержаны оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Волгоградской и Ростовской областей, а также из Республики Беларусь. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.









В конце марта в ночное время злоумышленники, лица которых были скрыты под масками, вскрыли окно и проникли в ювелирный салон в центре Волгограда. Там они разбили витрины и, похитив часы и украшения из драгоценных металлов, скрылись. Ущерб составил почти 45 миллионов рублей.

Следователем СУ УМВД России по городу Волгограду было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).





Полицейские установили, что все соучастники сразу после совершения ограбления покинули город Волгоград, причем двое из них выехали за пределы страны и находятся на территории Республики Беларусь. Спустя несколько дней они вернулись в Россию и были задержаны в аэропорту Домодедово. Их сообщники задержаны в городах Ростове-на-Дону и Владикавказе.

Следствие имеет основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным в Ставропольском крае и в Республике Крым. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



