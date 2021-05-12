В Волгограде временно сузили дорогу на Профсоюзной

Общество 12.05.2021 10:16
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12.05.2021 10:16
На время подключения нового жилого комплекса к сетям водоснабжения и водоотведения дорога на ул. Профсоюзной в границах ул. Козловской и Социалистической в Ворошиловском районе будет сужена до двух полос - по одной в каждом направлении. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Измененная схема маршрута будет действовать с 08:00 12 мая до 22:00 11 июня текущего года. После чего сотрудники подрядной организации уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Известно, что работы по подключению общегородских сетей проведут без ограничения подачи ресурсов потребителям.
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