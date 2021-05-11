ВТБ предлагает бизнесу выбрать оптимальный курс покупки и продажи валюты

Экономика 11.05.2021 16:29 Новости компаний
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11.05.2021 16:29 Новости компаний
ВТБ реализовал новый сервис, который позволяет клиентам среднего и малого бизнеса выставлять заявки на покупку и продажу валюты по желаемому курсу.
Решение помогает предпринимателям получить наиболее выгодные условия конвертации и снизить риски, возникающие при колебаниях курсов валют.
Для того чтобы осуществить покупку или продажу валюты по выгодному курсу, клиенту нужно разместить в специальном разделе интернет-банка ВТБ Бизнес Онлайн отложенную заявку (ордер), указав в ней сумму сделки, желаемый курс и срок действия ордера, который может составлять до 30 дней. Система круглосуточно отслеживает курсы на валютном рынке и автоматически исполняет заявку при достижении условий, соответствующих заявленным параметрам.
«Колебания валютного курса в условиях волатильности рынка могут потенциально стать как источником дохода для бизнеса, так и дополнительного риска, которому подвержены все компании-участники ВЭД. ВТБ стратегически важно нивелировать все возможные финансовые риски своих клиентов, поэтому новый сервис банка позволяет им совершать сделки по наиболее выгодному курсу и не отслеживать постоянно вручную динамику котировок валют. В результате предприниматели могут сосредоточиться на других важных вопросах развития своего бизнеса», – прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Размещение ордера возможно при подключении сервиса покупки и продажи валюты «Конверсия Онлайн» в интернет-банке ВТБ Бизнес Онлайн.
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