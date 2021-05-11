Полиция нашла в Волгограде сбежавшую из дома 15-летнюю школьницу

Расследования 11.05.2021 15:00
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11.05.2021 15:00
15-летнюю Алтынай Сагиндикову из Палласовского района нашли в одном из торговых центров Волгограда 9 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, подростка искали на протяжении пяти дней.
Известно, что восьмиклассница отправилась к своему приятелю погостить в областной центр. Заранее зная, что родители ее не отпустят, она решилась на побег. Все время, пока девочки не было дома, она жила с семьей своего друга. Сейчас школьницу доставили домой и ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, ночью 3 мая ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. Оперативно-розыскные мероприятия начались на следующий день после того, как родители обратились в полицию. До этого случая 15-летняя жительница Палласовского района уже уходила из дома, но на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. При этом школьница находилась под наблюдением врача районного ЦРБ из-за расстройства адаптации.
Фото: Любовь Сорокина, сообщество "Жесть Волгограда", ВКонтакте.
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