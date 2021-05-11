Заступившийся за сестру волгоградец получил пулю в голову





В отношении 30-летнего жителя Волгограда возбудили уголовное дело за избиение человека с использованием травматического оружия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ему грозит арест на срок до четырех месяцев по ч.1 ст. 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Известно, что 7 мая этого года 36-летняя сотрудница кафе в Тракторозаводском районе попыталась урегулировать конфликт между двумя посетителями. В результате потасовки женщине сломали нос. В свою очередь она не стала обращаться в полицию, а отправилась к своему 30-летнему брату за помощью. Вместе с родственниками брат пострадавшей разыскал обидчиков в Краснооктябрьском районе. В ходе встречи между мужчинами разгорелся конфликт, перешедший в драку. В борьбе родственник женщины получил травмы мягких тканей головы, шеи, перелом костей лицевого скелета и носа, а также пулю в голову из травматического пистолета. Участники драки сразу же скрылись с места преступления. Позже оперативники задержали и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный житель Краснооктябрьского района. Свою вину мужчина полностью признал. Оружие было изъято. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



