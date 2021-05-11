Происшествия

«Газовые баллоны выносили из огня»: в Волгограде частный дом сгорел до основания (ВИДЕО)

Происшествия 11.05.2021 12:38
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11.05.2021 12:38




Огонь полностью уничтожил частный дом в садовом товариществе «Берендей» в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, диспетчер получил сигнал о возгорании в двухэтажном здании площадью 13х7 квадратных метров сегодня около 09:30 утра. Пожарные расчеты 5-ой пожарно-спасательной части ликвидировали пламя в 11:12. Известно, что когда начался пожар, в доме находились хозяйка дома и ее взрослая дочь. Обе успели покинуть помещение и отогнать свой автомобиль. Кроме того, во дворе были установлены камеры слежения, которые сейчас просматривают дознаватель и глава семьи для выявления причины случившегося. 

По словам очевидцев, на момент происшествия в доме находились два газовых баллона, что могло привести к взрыву.
«Я услышала по рации пожарного, что в доме есть газовые баллоны, которые могут взорваться. Соседи побежали их вытаскивать», - рассказала очевидец пожара Ольга Шаповалова.   

Фото и видео: Ольга Шаповалова

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