Волгоградский губернатор поручил усилить меры безопасности в школах





Усилить контроль за соблюдением мер безопасности во всех учреждениях сферы образования Волгоградской области поручил сегодня глава региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, на оперативном совещании Андрей Бочаров особо акцентировал внимание на безопасности учащихся и педагогов как в текущей работе, так и при проведении экзаменов, "Последних звонков" и иных мероприятий.

Напомним, что сегодня было совершено нападение на школу в Казани. По предварительным данным, погибли 11 человек. В районе школы, в которой произошла стрельба, введен режим контртеррористической операции.

Губернатор Волгоградской области также отметил, что "Последний звонок" в этом году в школах региона пройдет в очном формате, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований.



