Волгоградский губернатор поручил усилить меры безопасности в школах

Общество 11.05.2021 11:34
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11.05.2021 11:34
Усилить контроль за соблюдением мер безопасности во всех учреждениях сферы образования Волгоградской области поручил сегодня глава региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, на оперативном совещании Андрей Бочаров особо акцентировал внимание на безопасности учащихся и педагогов как в текущей работе, так и при проведении экзаменов, "Последних звонков" и иных мероприятий.
Напомним, что сегодня было совершено нападение на школу в Казани. По предварительным данным, погибли 11 человек. В районе школы, в которой произошла стрельба, введен режим контртеррористической операции.
Губернатор Волгоградской области также отметил, что "Последний звонок" в этом году в школах региона пройдет в очном формате, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований.
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