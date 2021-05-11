



Тракторозаводским следственным отделом СУ СК по Волгоградской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей неустановленными врачами, в результате чего умер 28-летний волгоградец Александр Суханов. Как рассказали ИА «Высота 102» родные Саши, под подозрением следователей оказались врачи четырех волгоградских медучреждений – Волгоградского областного клинического наркологического диспансера, клинической больницы скорой медицинской помощи №25, городской клинической больницы имени Фишера, а также медики из скорой помощи. "Нашего единственного сына нам уже никто не вернет, но мы хотим справедливости – чтобы за это ответили те, кто причинил нам страшное горе и по чьей вине Саши больше нет", - говорит мама Александра Наталья Суханова. «Мало того, что мы потеряли сына, так нас еще и обвиняли в страшном – что мы могли отравить Сашу, что он наркоман. Это было невыносимо больно. Но слава Богу, судебно-медицинская экспертиза все расставила по местам. Эксперты установили, что наш сын умер из-за острого отравления химическим веществом, в состав которого входил морфин. Сейчас следователи выясняют, каким образом морфин попал в организм Саши. В одном из регионов России пройдет независимая экспертиза по запросу следователей, результатов которой мы очень ждем. Но мы уверены, что Сашу убила преступная халатность», - говорит потерявшая сына мать.





Напомним, эта страшная история произошла в ноябре прошлого года. ИА "Высота 102" сообщало подробности случившейся в семье волгоградцев трагедии в публикации «Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовца". За несколько дней не стало молодого, цветущего мужчины, бывшего бойца 10-ой отдельной бригады спецназначения ГРК Минобороны РФ. В ночь с 3 на 4 ноября 2020 года Александру стало плохо – открылась рвота. После приезда скорой лучше парню не стало. И в этот же день состояние его резко ухудшилось – появились признаки помутнения сознания. Врачи уже второй кареты скорой помощи измерили сахар в крови Саши – глюкометр показал 28,5 единицы. Мужчине поставили капельницу и потом отвезли его в больницу №25. Больше живым его родители не видели. Утром им сообщили, что у Саши поражены легкие на 5% и отправили его в один из ковидных госпиталей в Волжском. Умер Александр Суханов в реанимации больницы имени Фишера от смертельной интоксикации организма.

Это были страшные дни для семьи Саши Суханова. Родителям парня пришлось выслушать обвинения в том, что они могли отравить своего горячо любимого единственного сына, что их Александр – наркоман и т.д. Родные Саши тогда были уверены, что Сашу погубило то обстоятельство, что его с сахарным диабетом отправили в ковидный госпиталь, не оказав помощи, в которой он нуждался. Теперь же стало известно о том, что причиной смерти волгоградца явилось острое отравление неустановленным химическим веществом, в состав которого входил морфин. «Это привело к повышению сосудистой проницаемости с множественными кровоизлияниями в различные органы и ткани, осложнившегося развитием острого геморрагического отека легких, отека головного мозга, острого геморрагического панкреонекроза, нарастающей острой почечной недостаточности и эндоксикозом, послуживших непосредственной причиной смерти», - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. Другими словами, у молодого парня отказали все внутренние органы.

По словам родных Саши, экспертиза в другом регионе России продлится несколько месяцев.

«Саша никогда не пил, не курил, занимался волонтерством, увлекался программированием. После вскрытия судмедэксперт нам сказал, что все его органы до интоксикации были здоровыми. Мы ждали, что он женится и подарит нам внуков. Но теперь нет нашего сына и у нас никогда не будет внуков. Когда Саши не стало, мы спрашивали себя - зачем нам жить? Но мы будем жить, чтобы узнать - почему он умер? Почему его не спасли? Кто в этом виноват? Мы хотим это знать. Надеемся получить ответы на эти вопросы», - говорит Наталья Викторовна.



