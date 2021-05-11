Под Волгоградом в ночном ДТП пострадали четыре человека

Происшествия 11.05.2021 10:58
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11.05.2021 10:58
Четыре человека были госпитализированы после жесткого ДТП с участием такси на трассе в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в половине первого ночи 44-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21103» двигался по дороге «Волгоград-Элиста», когда на 36-м километре выехал на встречку. После чего отечественное авто столкнулось с иномаркой «SKODA RAPID» (такси), за рулем которого был 34-летний москвич. Левая сторона автомобиля «ВАЗ-21103» разбилась всмятку. Известно, что в ДТП пострадали водитель и 42-летний пассажир отечественной машины, а также водитель и 34-летняя пассажирка иномарки. Все четверо были доставлены в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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