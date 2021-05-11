Волгоградскому бизнесмену грозит штраф за душ в офисе





В Волгограде собственнику нежилого помещения грозит штраф за самовольную перепланировку. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, владелец офиса по ул. Череповецкой, 1а в Ворошиловском районе решил обустроить помещение, расположенное на цокольном этаже многоквартирного дома. В результате чего были демонтированы части перегородок и дверных проемов, а также установлена душевая кабина. При этом документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, необходимые для проведения переустройства и перепланировки нежилого помещения, а также решение органа местного самоуправления о согласовании данных работ, не были представлены. По результатам проверки инспекцией в отношении собственника нежилого помещения составлен протокол, предусмотренный частью 2 статьи 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Административная ответственность по указанной статье влечет наложение штрафа на физических лиц - от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.



