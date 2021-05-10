Расследования

В СК назвали вероятную причину пожара с тремя погибшими в Волгограде

Расследования 10.05.2021 13:46
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10.05.2021 13:46


Пожар в квартире на улице Толбухина в Дзержинском районе Волгограда, в результате которого погибли трое мужчин, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, по факту гибели людей в огне проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, пожар произошел в коммунальной квартире, где в разных комнатах жили двое мужчин и женщина с тремя детьми. В гости к последней пришел брат со своей семьей, чтобы отметить праздник. Во время застолья со спиртным из своей комнаты выбежал сосед женщины, сообщил о начавшемся пожаре и вернулся, чтобы попытаться самостоятельно потушить его. Ему это не удалось: огонь быстро распространился, и оба соседа женщины, а также ее заснувший брат погибли.
Напомним, пожар на улице Толбухина в Жилгородке произошел вечером 9 мая: сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 19.38. Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты справились с огнем в 20.21 и обнаружили тела трех человек.

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