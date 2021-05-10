В Волгограде в День победы общественный транспорт перевез 200 тысяч человек

Общество 10.05.2021 08:37
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10.05.2021 08:37
9 мая в течение дня свыше 200 тысяч волгоградцев воспользовались услугами городского общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации областного центра, в течение курсировали порядка 450 единиц автобусов, трамваев и троллейбусов. После окончания праздничных мероприятий на время наиболее интенсивного пассажиропотока составы скоростного трамвая курсировали с минимальным интервалом движения, после 23.00 - подвижной состав начал работать с 10-минутным интервалом. При этом движение на линии скоростного трамвая было продлено до полуночи. Последнее отправление от станции «Ельшанка» зафиксировано в 23-30.
В том числе с 21.30 автобусы и электротранспорт возобновили остановки на остановочных пунктах «Мамаев курган» и "Центральный стадион" - около 22.15 здесь завершился праздничный салют. Транспорт справился с нагрузкой и работал с запасом провозной способности, констатировали в мэрии.
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