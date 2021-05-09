Дух военного времени: волгоградцы отмечают День Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 09.05.2021 16:25
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09.05.2021 16:25
Тысячи жителей и гостей Волгограда, который сегодня официально носит имя Сталинград, вышли на улицы города отметить День Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», люди устремились на Центральную набережную, где проходили военно-историческая реконструкция, Всероссийский конкурс-фестиваль «Дети Мира и Дети Войны», была открыта полевая кухня и дан старт авто и мотопробегу ретротехники.
Многие волгоградцы пришли семьями с портретами своих дедов и прадедов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Для них это стало альтернативой традиционному шествию «Бессмертный полк», которое в этом году организаторы решили не проводить из-за угрозы распространения коронавируса.
Вечером праздничные мероприятия продолжатся: до 21.00 в Пушкинском сквере продлятся концерт и акция «Письма с фронта», на верхней террасе набережной в 17.00 начнутся выступления волгоградских музыкальных коллективов, в 19.30 – концерт «Сквозь года звенит Победа!». Залпы праздничного салюта прогремят в 22.00 сразу в двух точках: на набережной им. 62-й Армии и на Мамаевом кургане. В 21.45 и 23.00 на главной высоте России пройдет показ видеоинсталляции «Свет Великой Победы».
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