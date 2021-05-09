Расследования

Пассажир разбившейся об столб иномарки умер в больнице Волгограда

Расследования 09.05.2021 09:53
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09.05.2021 09:53


До двух человек увеличилось число погибших в ДТП со столбом на московской трассе в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 59-летний пассажир автомобиля «Daewoo Nexia», которого доставили с места происшествия в больницу в тяжелом состоянии, скончался от полученных травм. Врачи сделали все возможное, но спаси мужчину не смогли.
Как ранее сообщала «Высота 102», страшное ДТП произошло накануне днем у поселка Городище. 43-летний водитель иномарки на 956 км федеральной трассы не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением и световой опорой. Машину в буквальном смысле накрутило на столб. От удара автомобиль рассыпался на части. На месте происшествия погиб водитель. Пассажира с тяжелейшими травмами госпитализировали в 25-ю больницу в Волгограде.

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