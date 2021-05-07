Происшествия

От удара оторвало колесо: смертельное ДТП произошло в Волгоградской области

Происшествия 07.05.2021 10:39
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07.05.2021 10:39


Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне днем 41-летний водитель «ВАЗ-217050» («Лада Приора»), который двигался в Волгоград со стороны Ростова-на-Дону, пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с идущим впереди автомобилем «Лада-111930» под управлением 22-летнего водителя. От удара у машины оторвало колесо. Автомобиль перевернулся прямо на трассе.
В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-217050» от полученных травм скончалась на месте ДТП. В больницу доставлены 40-летняя и 30-летняя пассажирки «ВАЗ-217050».

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