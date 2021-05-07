В Волгограде началась генеральная репетиция парада Победы





На площади Павших борцов в Волгограде стартовала генеральная репетиция парада Победы. В парадном строю пройдут 2,3 тысячи человек: парадные расчеты Волгоградского военного гарнизона, силовых ведомств, кадетских корпусов, реготделения ДОСААФ, детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».





Впервые в параде примет участие взвод ГУ МВД России по Волгоградской области в форме сотрудников НКВД. В составе механизированной колонны проследует порядка 70 единиц военной техники.









Трансляцию репетиции парада Победы смотрите на странице аккаунта ИА «Высота 102» в Instagram.





Парад принимает первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Около сотни зрителей наблюдают за происходящим на главной площади Волгограда. Их пропустили за ограждение и расположили возле трибун. В основном это родственники участников парада.









Сотни человек смотрят репетицию парада, находясь за ограждением. В составе механизированной колонны по площади проследовала современная военная техника, а также времен Великой Отечественной войны. Завершил прохождение парадных расчетов сводный оркестр Волгоградского военного гарнизона. Они сыграли марш «Прощание славянки». Генеральная репетиция парада Победы длилась 50 минут.