Расследования

СК начал доследственную проверку по факту взрыва снаряда времен войны под Волгоградом

Расследования 06.05.2021 20:40
0
06.05.2021 20:40


Следственные органы СУ СКР по Волгоградской области начали доследственную проверку по факту детонации боевого снаряда времен Великой Отечественной войны в 30 километрах от поселка Самофаловка в Городищенском районе, в результате которого погибли два человека. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) регионального СУ СКР Наталия Рудник, на месте взрыва работают следователи территориального подразделения СКР, следователи-криминалисты аппарата ведомства, оперативные сотрудники полиции.
По данным следствия, детонация боеприпаса произошла на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2. Погибшие 15-летний Павел Д. и 61-летний Виктор Самойлов, участники поискового отряда «Память» из Оренбургской области, находились в непосредственной близости к месту взрыва. Организован комплекс неотложных следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сообщение о взрыве снаряда возле поселка Самофаловка поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня в 18.03. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи из Волгограда и Городищенской ЦРБ. Прибывшие на место медики констатировали смерть поисковиков. Обстоятельства ЧП выясняют профильные службы, на место происшествия выехал оперативный дежурный - заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.
Поисковый отряд «Память» в составе 15 человек, в том числе 11 подростков, прибыл в Волгоградскую область 26 апреля для проведения раскопок. Экспедиция должна была завершиться через несколько дней.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Расследования
06.05.2021 16:44
Расследования 06.05.2021 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2021 13:24
Расследования 06.05.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2021 09:31
Расследования 06.05.2021 09:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2021 13:41
Расследования 05.05.2021 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2021 13:38
Расследования 04.05.2021 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2021 09:49
Расследования 04.05.2021 09:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2021 18:01
Расследования 03.05.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2021 17:33
Расследования 02.05.2021 17:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2021 11:57
Расследования 02.05.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2021 11:23
Расследования 02.05.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.05.2021 22:42
Расследования 01.05.2021 22:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.05.2021 20:40
Расследования 01.05.2021 20:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.05.2021 15:46
Расследования 01.05.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2021 20:55
Расследования 30.04.2021 20:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2021 20:04
Расследования 30.04.2021 20:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
В Волгоградской области приостановлена деятельность всех поисковых отрядовСмотреть фотографии
20:40
СК начал доследственную проверку по факту взрыва снаряда времен войны под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
Двое человек погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
На той же отметке: в Волгоградской области от COVID-19 умерли шесть человекСмотреть фотографии
18:57
Волгоградский стендап-комик Алексей Поляков: «Не хочу, чтобы нас воспринимали как клоунов»Смотреть фотографии
18:56
Выясняли, кто виноват: ДТП на юге Волгограда остановило движение трамваевСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пропала 15-летняя школьницаСмотреть фотографии
16:44
Дурно пахнущим благоустройством в Краснослободске Волгоградской области займутся следственные органыСмотреть фотографии
15:58
На Лысой горе в Волгограде подняли останки трех погибших бойцов Красной АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в КрымуСмотреть фотографии
13:24
Аферисты «развели» рабочего из Волгоградской области на кредит в полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
13:05
В преддверии Дня Победы Волгоград засаживают лилиями и каннамиСмотреть фотографии
12:51
Сады Придонья выбирают для детей только лучшееСмотреть фотографии
12:30
Дорогу к автовокзалу «Южный» в Волгограде будут ремонтировать по ночамСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде нелегальный киоск в камышах может получить законную «прописку»Смотреть фотографии
11:28
Житель Татарстана спровоцировал тройное ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Школьник на мопеде протаранил иномарку на сельской дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Пензенский дальнобойщик устроил месиво из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:10
Мост через Медведицу на севере Волгоградской области отремонтируют впервые за 35 летСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде главбух центра соцобслуживания «накинула» полмиллиона себе на зарплатуСмотреть фотографии
08:40
Электричка из аэропорта заберет волгоградцев с Мамаева кургана в День ПобедыСмотреть фотографии
08:10
В генеральский дом в Волгограде нагрянула комиссия Минстроя РФСмотреть фотографии
20:40
Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области новый памятник героям войны за 3 миллиона рублей потерял видСмотреть фотографии
18:39
Места на концерте на Мамаевом кургане в Волгограде отдали ветеранам и врачамСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще шестерых человекСмотреть фотографии
16:27
Под Волгоградом канализационные стоки предприятия попали в рекуСмотреть фотографии
16:11
Волгоградец потребовал отменить регистрацию инициативной группы по проведению нового референдумаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде утвердили размер пособий родителям погибших и пострадавших в ДТП детейСмотреть фотографии
13:57
Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 