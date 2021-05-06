СК начал доследственную проверку по факту взрыва снаряда времен войны под Волгоградом

Расследования 06.05.2021 20:40
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06.05.2021 20:40
Следственные органы СУ СКР по Волгоградской области начали доследственную проверку по факту детонации боевого снаряда времен Великой Отечественной войны в 30 километрах от поселка Самофаловка в Городищенском районе, в результате которого погибли два человека. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) регионального СУ СКР Наталия Рудник, на месте взрыва работают следователи территориального подразделения СКР, следователи-криминалисты аппарата ведомства, оперативные сотрудники полиции.
По данным следствия, детонация боеприпаса произошла на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2. Погибшие 15-летний Павел Д. и 61-летний Виктор Самойлов, участники поискового отряда «Память» из Оренбургской области, находились в непосредственной близости к месту взрыва. Организован комплекс неотложных следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сообщение о взрыве снаряда возле поселка Самофаловка поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня в 18.03. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи из Волгограда и Городищенской ЦРБ. Прибывшие на место медики констатировали смерть поисковиков. Обстоятельства ЧП выясняют профильные службы, на место происшествия выехал оперативный дежурный - заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.
Поисковый отряд «Память» в составе 15 человек, в том числе 11 подростков, прибыл в Волгоградскую область 26 апреля для проведения раскопок. Экспедиция должна была завершиться через несколько дней.
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