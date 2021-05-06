В преддверии Дня Победы Волгоград засаживают лилиями и каннами

Лилии, канны, ирисы, петунии и розы высадили муниципальные службы озеленения в парках, скверах и бульварных зонах Волгограда в канун 9 Мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, город украсили уже почти 2,5 тысячи кустов, еще 1000 корней высадят сегодня на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе.

Всего в 2021 году в Волгограде планируют высадить 70 тысяч цветов, в том числе многолетников. В Центральном районе появятся малознакомые горожанам приморские цинерарии, пеларгонии, колеусы и катарантусы. В рамках городском озеленения муниципальные службы высадят на улице Казахской в Советском районе 150 елей, лип, рябин и берез. Вдоль проспекта Жукова в Дзержинском районе планируется высадить рекордные 4 тысячи деревьев и еще 3,3 тысячи кустарников.

Озеленение ждет и площадь Металлургов перед театром «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе, где сейчас проводится реконструкция. Здесь зацветут яблони и липы, укоренятся клены, калины, боярышник – всего 180 саженцев. К высадке планируется еще 1 тысяча кустарников, в том числе в виде живой изгороди. На улице Титова высадят каштаны, 2 тысячи кустов роз и 600 корней бирючины.