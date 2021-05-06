Общество

В преддверии Дня Победы Волгоград засаживают лилиями и каннами

Общество 06.05.2021 13:05
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06.05.2021 13:05

 
Лилии, канны, ирисы, петунии и розы высадили муниципальные службы озеленения в парках, скверах и бульварных зонах Волгограда в канун 9 Мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, город украсили уже почти 2,5 тысячи кустов, еще 1000 корней высадят сегодня на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе.
Всего в 2021 году в Волгограде планируют высадить 70 тысяч цветов, в том числе многолетников. В Центральном районе появятся малознакомые горожанам приморские цинерарии, пеларгонии, колеусы и катарантусы. В рамках городском озеленения муниципальные службы высадят на улице Казахской в Советском районе 150 елей, лип, рябин и берез. Вдоль проспекта Жукова в Дзержинском районе планируется высадить рекордные 4 тысячи деревьев и еще 3,3 тысячи кустарников.
Озеленение ждет и площадь Металлургов перед театром «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе, где сейчас проводится реконструкция. Здесь зацветут яблони и липы, укоренятся клены, калины, боярышник – всего 180 саженцев. К высадке планируется еще 1 тысяча кустарников, в том числе в виде живой изгороди. На улице Титова высадят каштаны, 2 тысячи кустов роз и 600 корней бирючины.

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