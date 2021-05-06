Дорогу к автовокзалу «Южный» в Волгограде будут ремонтировать по ночам

Общество 06.05.2021 12:30
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06.05.2021 12:30
Муниципальная дорожная служба приступила к ремонту улицы Кооперативной в Красноармейском районе Волгограда – эта дорога ведет к автовокзалу «Южный», дачным и жилым поселкам и Западному объезду города. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, основной объем работ будет проводиться по ночам, чтобы не создавать заторы на востребованном у дачников маршруте.
Дорожники сняли старый асфальт и теперь укладывают выравнивающий слой нового покрытия параллельно с установкой бордюрного камня. Общая протяженность нового ограждения составит более 150 метров. Помимо ремонта дороги по улице Кооперативной МУП «ДСЭР Советского района» обустроит разворотное кольцо рядом с автовокзалом.
Одновременно с восстановлением покрытия на улице Кооперативной работы ведутся на улицах Бутурлиновской и Тельмана в этом же микрорайоне. Ранее в Красноармейском районе муниципальные власти реконструировали еще несколько дорог, ведущих южному выезду из Волгограда: улицы Изобильную, Гражданскую, Городовикова, бульвар Энгельса. Всего в этом районе Волгограда в этом году обновят восемь проездов. На каждом этапе работ качество контролирует муниципальная служба «Комдорстрой».
Аукционы на новый сезон администрация провела еще в конце 2020 года, чтобы ремонт начался сразу после наступления сухой и теплой погоды. В 2021 году в областном центре восстановят покрытие на 40 улицах, в том числе в отдаленных поселках и частном секторе. В мае начнется реконструкция улиц Лавровая и Майская в Кировском районе, Нильская и Тургенева в пос. Ангарский. В настоящее время ремонт ведется на дорогах по улицам Кузнецкой, Социалистической, Дружбы Народов в поселке Верхнезареченский.
С 2014 года в Волгограде уже построили и реконструировали более 350 дорожных объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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