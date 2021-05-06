Школьник на мопеде протаранил иномарку на сельской дороге в Волгоградской области





Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда произошло в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной Главк полиции, 11-летний школьник, решивший прокатиться на мопеде "Альфа", попал в больницу после столкновения с Renault Duster .

Мальчик ехал по подъездной дороге к селу Верхний Балыклей со стороны местного кладбища и не уступил дорогу кроссоверу, за рулем которого был 30-летний мужчина. Напомним, это уже второй на этой неделе случай дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних водителей мопедов: понедельник 14-летний юноша с пассажиркой позади себя снес дорожный знак в селе в Старополтавском районе.



