Школьник на мопеде протаранил иномарку на сельской дороге в Волгоградской области

Происшествия 06.05.2021 10:59
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06.05.2021 10:59
Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда произошло в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной Главк полиции, 11-летний школьник, решивший прокатиться на мопеде "Альфа", попал в больницу после столкновения с Renault Duster.
Мальчик ехал по подъездной дороге к селу Верхний Балыклей со стороны местного кладбища и не уступил дорогу кроссоверу, за рулем которого был 30-летний мужчина. Напомним, это уже второй на этой неделе случай дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних водителей мопедов: понедельник 14-летний юноша с пассажиркой позади себя снес дорожный знак в селе в Старополтавском районе.
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