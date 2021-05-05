



В комитете социальной защиты Волгоградской области утвердили порядок оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавших в страшном ДТП воспитанниц школы олимпийского резерва №2. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, родителям погибших детей выплатят по 1 миллиону рублей, а также пособие на погребение в размере 100 тысяч рублей. Родители спортсменок, пострадавших в ДТП, получат по 200 тысяч рублей. Такая же сумма предусмотрена для тех, кто получил тяжелые или средней тяжести травмы. С некоторыми семьями продолжают работать психологи соцслужб. Также специалисты окажут помощь девочкам, которые после завершения лечения вернутся домой.

Напомним, в страшном ДТП погибли пятеро девочек, еще девять травмировались. Детей похоронили 3 мая в день траура, который был объявлен в Волгоградской области из-за этой трагедии. Суд в Ставрополе заключил под стражу водителя «восьмерки», который мог спровоцировать жуткую аварию. Также под домашний арест отправлен водитель микроавтобуса, на котором баскетбольная команда ехала на соревнования. Директор спортивной школы помещена под домашний арест. Прокуратура Волгоградской области выявила грубейшие нарушения, допущенные при перевозке детей.



