Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчика

Происшествия 05.05.2021 13:57
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05.05.2021 13:57
За жизнь 4-летнего ребенка борются врачи. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне в лечебное учреждение города Волгограда в тяжелом состоянии был доставлен четырехлетний ребенок, получивший травмы при падении из окна второго этажа. Накануне днем он находился под присмотром своего дяди в квартире одного из домов в Волжском. В это время мать мальчика была на работе, бабушка отлучилась в магазин, а старший брат гулял во дворе. В какой-то момент ребенок зашел в кухню, забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Легкая конструкция не выдержала веса мальчика и вместе с ним обрушилась со второго этажа.
Пострадавший был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у маленького пациента катотравму, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести, а также переломы костей свода и основания черепа. В настоящее время за жизнь ребенка борются врачи реаниматологи.
Установлено, что семья, в которой воспитывается пострадавший ребенок, характеризуется положительно. В поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.
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