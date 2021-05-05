Экология

Под Волгоградом канализационные стоки предприятия попали в реку

Экология 05.05.2021 16:27
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05.05.2021 16:27


Канализационные стоки попали в реку Паньшинка в Городищенском районе с полей фильтрации крупного сельхозпредприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в настоящее время по факту случившегося проводятся надзорные мероприятия.

На место происшествия выезжали сотрудниками Межрегионального управления совместно со специалистами лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО». В ходе обследования установлен факт излива канализационных стоков предприятия ООО НПГ «Сады Придонья».

Река Паньшинка впадает в недостроенный канал «Волго-Дон-2», который расположен в непосредственной близи с объектами предприятия - полями фильтрации для направления канализационных и сточных вод, состоящий из 11 карт.

С полей фильтрации 3 мая произошел порыв ограждающего вала, в результате канализационные стоки попали в водный объект р. Паньшинка, а также на ближайшие земельные участки. Порыв был локализован спецтехникой предприятия с использованием грунта из ближайших участков. Специалистами ЦЛАТИ произведен отбор проб воды из водного объекта. Проверка продолжается.
В ООО НПГ «Сады Придонья» по факту случившегося пояснили, что прорыв вала полей фильтрации произошел из-за постороннего механического воздействия, по независящим от организации причинам. «Поврежденный объект на момент совершения события был технически исправен, эксплуатировался в соответствии с установленными нормами. Одной из причин стало то, что на этом участке обитает большое количество водяных крыс (ондатр, выдр), норы которых после подъема грунтовых вод из-за паводка поспособствовали прорыву вала. В настоящее время на данном участке угроза причинения вреда окружающей среде отсутствует», – рассказали в компании.
В «Садах Придонья» добавили, что предприятие эксплуатирует поля фильтрации для доочистки сточных вод от мытья фруктов и овощей, они были построены с соблюдением всех норм и правил. Проект ранее получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Производственные стоки «Садов Придонья» проходят предварительную очистку на очистных сооружениях, затем поступают на поля фильтрации. Производственный контроль стоков проводится каждый квартал, ежедневно компания проверят уровень заполняемости чеков, чтобы не допустить их перезаполнение и прорыв.

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